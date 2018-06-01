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В Барнауле прошло совещание по благоустройству проспекта Социалистического и улицы Максима Горького в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Во встрече, которая состоялась в администрации Центрального района, участвовали главы организаций, учреждений, расположенных на благоустраиваемых улицах, пишет пресс-служба мэрии.
Уточняется, что проектом предусмотрено приведение в нормативное состояние дороги, реконструкция тротуара, прочистка ливневок и посев газона. Для завершения благоустройства улиц важно синхронизировать работу дорожников и организаций.
Председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев отметил, что благодаря данному проекту в 2018 году в Барнауле отремонтируют множество магистралей. Глава районной администрации Максим Сабына отметил работу по выполнению проектов комплексного благоустройства организации "Румб" (проспект Социалистический, 85а), Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования, управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (улица Максима Горького, 28), межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам региона (улица Максима Горького, 36) и других.
Отмечается, что подготовку к ремонту фасада начали Алтайспортуправление (улица Максима Горького, 39) и управление соцзащиты населения города (Максима Горького, 42а).
Сабына также обратил внимание присутствующих, что за помощью в подготовке проектов благоустройства можно обратиться в районное управление архитектуры и градостроительства.
Комментарии
Соц хоть нормально сделают, и ездить удобно и гулять)