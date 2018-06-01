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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новосибирской области в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с аномальными погодными условиями, передает РИА Новости.
Как заявил в пятницу, 1 июня, врио губернатора НСО Андрей Травников на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сложившуюся ситуацию следует расценивать как чрезвычайную и ввести режим ЧС.
"Министерству сельского хозяйства подготовить необходимые документы и создать межведомственный штаб по работе в сложившихся условиях и оценке последствий воздействий неблагоприятных погодных условий", — распорядился региональный руководитель.
По его словам, введение режима ЧС позволит принять дополнительные решения в части государственной поддержки аграрного сектора области, ведения переговоров с кредитными организациями и договоренностей о пролонгации кредитов для аграриев.
Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко, в свою очередь, подчеркнул, что аномально холодная и дождливая погода в минувшем месяце создала реальную угрозу невыполнения планов весенних полевых работ.
Отметим, что в Алтайском крае погода в мае также преподнесла неприятный сюрприз для аграриев. Накануне своей отставки экс-губернатор Александр Карлин описал ситуацию следующей формулой: "Катастрофы не прогнозируем, хотя напряжение есть".
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