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"Дочка" РЖД – Федеральная пассажирская компания (ФПК) – собирается избавиться от вагонов с устаревшими гравитационными туалетами и заменить их на современные, которые оснащены биотуалетами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на гендиректора предприятия Петра Иванова.
Для обновления пассажирского состава к 2025 году РЖД собирается закупить порядка пяти тысяч новых вагонов у "Трансмашхолдинга". Инвестиции в эти нужды превысят 230 миллиардов рублей. ФПК уже согласовала с производителем техзадание на модели одноэтажного и двухэтажного вагонов. Их закупка перевозчиком начнется со следующего года.
Иванов рассказал, что, кроме современных туалетов, вагоны оснащены кондиционерами, индивидуальными розетками, usb-портами для подзарядки гаджетов, а также оборудованием для беспроводного интернета. Он также добавил, что в будущем в поезда могут добавить душевые кабины.
По словам Иванова, в первую очередь РЖД поставит новые вагоны в сообщении с курортными городами черноморского побережья, которые летом традиционно пользуются высоким спросом. Он выразил уверенность, что это напрямую повлияет на повышение комфорта в пути как для взрослых пассажиров, так и детей.
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