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Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко прибыл в Барнаул

, ИА "Амител"
Показываем, как встретили нового регионального руководителя

Фото: katun24.ru, altairegion22.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко утром в пятницу, 1 июня, прибыл в Барнаул.

В аэропорту его встретили спикер АКЗС Александр Романенко и первый заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

А в 12 часов состоится церемония представления Виктора Томенко. В мероприятии примет участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Портал Amic.ru будет вести трансляцию с церемонии представления Виктора Томенко.

Напомним, назначение Виктора Томенко на пост врио губернатора Алтайского края состоялось 30 мая.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.06.2018 11:21
- гость -

На первом фото, вышел из самолета и думает, чтобы дюзнуть

0  0
1.06.2018 11:24
Марта

Добро пожаловать!!!

0  0
1.06.2018 11:24
- гость -

Радость то какая! Теперь жителе края будут ему оплачивать VIP перелёты на Pilatus PC-12? Вместе со всеми то он летать не может?

0  0
1.06.2018 11:28
- гость -

самолетик то свой? ))

0  0
1.06.2018 11:34
Марта

По-вашему он должен был приехать на плацкарте? Хватит лить желчь, лучше порадуйтесь-к нам приехал действительно профессионал и мы все надеемся на то, что край станет успешным благодаря Виктору Петровичу!

0  0
1.06.2018 11:36
- гость -

персональные перелеты за свой счет

0  0
1.06.2018 11:37
prosto

похож на Антоху из реальных пацанов)

0  0
1.06.2018 11:37
- гость -

Приехал, приехал, ура ура! Всех излечит, исцелит........

0  0
1.06.2018 11:39
- гость -


1.06.2018 11:34
Марта

Край и при нынешнем вожде был суперуспешным, по крайней мере мы это постоянно слышали! А, что по вашему Карлин не был профессионалом, ведь его сам Путин ДВАЖДЫ назначал!

0  0
1.06.2018 11:39
BLATNOI

ЩАС ВСЕ ПОЛУЧАТ ПО ЗАСЛУГАМ

0  0
1.06.2018 11:39
миша

Романенко готов лизнуть,покажите где!

0  0
1.06.2018 11:41
- гость -

вышел из самолета и офигел....в такую ж прилител)))

0  0
1.06.2018 11:42
- гость -

Видно сразу. Очередной разбазариватель бюджета края.

0  0
1.06.2018 11:45
- гость -

При выходе из самолёта, он был ошарашен страшнейшим видом нашего аэропорта со стороны взлётной полосы! Мало где такое позорище ещё увидишь!

0  0
1.06.2018 11:59
Гость.

Цыплят по осени считают. И все зависит от того, чем является данное назначение конкретно для Томенко. Если это понижение, хорошего ждать не приходится. Если это повышение, то, возможно, человек себя покажет с лучшей стороны. Для Карлина Алтай был ссылкой и опалой. Этим все сказано

0  0
1.06.2018 12:10
Гость

Уважаемый Амик! Давайте запустим новый проект - "наши пожелания новому Губернатору"! Мое пожелание - разобраться с ценами на авиабилеты Москва - Барнаул. Рейс Аэрофлота из Шереметьево Москва-Н-Йорк стоит 21 тыс, Москва-Барнаул - 28 тыс. О каком туризме на Алтае мы говорим? Точно не знаю, сколько стоит рейс до Новосибирска, думаю, не более 8 тыс.

0  0
1.06.2018 12:13
- гость -

По-вашему он должен был приехать на плацкарте?
---------------

У нас прекрасный АН24 с Красноярска летает, чем он его не устраивает? Он что людей боится?

0  0
1.06.2018 12:15
гостю 11:59

Если останется, что по осени считать то. А то даже скорлупы от яиц не найдете. Да и пришел он со своей командой, так, что можете искать новую работу.

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