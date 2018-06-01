Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко прибыл в Барнаул

Фото: katun24.ru, altairegion22.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко утром в пятницу, 1 июня, прибыл в Барнаул.
В аэропорту его встретили спикер АКЗС Александр Романенко и первый заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов.
А в 12 часов состоится церемония представления Виктора Томенко. В мероприятии примет участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Портал Amic.ru будет вести трансляцию с церемонии представления Виктора Томенко.
Напомним, назначение Виктора Томенко на пост врио губернатора Алтайского края состоялось 30 мая.
Комментарии
На первом фото, вышел из самолета и думает, чтобы дюзнуть
Добро пожаловать!!!
Радость то какая! Теперь жителе края будут ему оплачивать VIP перелёты на Pilatus PC-12? Вместе со всеми то он летать не может?
самолетик то свой? ))
По-вашему он должен был приехать на плацкарте? Хватит лить желчь, лучше порадуйтесь-к нам приехал действительно профессионал и мы все надеемся на то, что край станет успешным благодаря Виктору Петровичу!
персональные перелеты за свой счет
похож на Антоху из реальных пацанов)
Приехал, приехал, ура ура! Всех излечит, исцелит........
1.06.2018 11:34
Марта
Край и при нынешнем вожде был суперуспешным, по крайней мере мы это постоянно слышали! А, что по вашему Карлин не был профессионалом, ведь его сам Путин ДВАЖДЫ назначал!
ЩАС ВСЕ ПОЛУЧАТ ПО ЗАСЛУГАМ
Романенко готов лизнуть,покажите где!
вышел из самолета и офигел....в такую ж прилител)))
Видно сразу. Очередной разбазариватель бюджета края.
При выходе из самолёта, он был ошарашен страшнейшим видом нашего аэропорта со стороны взлётной полосы! Мало где такое позорище ещё увидишь!
Цыплят по осени считают. И все зависит от того, чем является данное назначение конкретно для Томенко. Если это понижение, хорошего ждать не приходится. Если это повышение, то, возможно, человек себя покажет с лучшей стороны. Для Карлина Алтай был ссылкой и опалой. Этим все сказано
Уважаемый Амик! Давайте запустим новый проект - "наши пожелания новому Губернатору"! Мое пожелание - разобраться с ценами на авиабилеты Москва - Барнаул. Рейс Аэрофлота из Шереметьево Москва-Н-Йорк стоит 21 тыс, Москва-Барнаул - 28 тыс. О каком туризме на Алтае мы говорим? Точно не знаю, сколько стоит рейс до Новосибирска, думаю, не более 8 тыс.
По-вашему он должен был приехать на плацкарте?
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У нас прекрасный АН24 с Красноярска летает, чем он его не устраивает? Он что людей боится?
Если останется, что по осени считать то. А то даже скорлупы от яиц не найдете. Да и пришел он со своей командой, так, что можете искать новую работу.