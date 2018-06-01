Ура! Amic.ru объявляет победителей фотоконкурса "Ох уж эти детки". Напомним, победители определены по числу голосов, которые получила фотография ребенка.
Итак, первое место достается Артему Шатунову, 5 лет. За фото этого жизнерадостного малыша в бассейне проголосовали 1100 читателей портала.
Второе место у Милославы Боровиковой, 2 года. Фотография этой милой хулиганки, рассыпавшей муку по маминой постели, собрала 1000 голосов.
Третье место у Димы и Ромы Андреевых. Обнимашки очаровательных мальчишек не оставили равнодушными 455 человек.
Но это еще не все: спонсоры фотоконкурса решили, что в День защиты детей счастья и радости должно быть как можно больше, а потому призы получат не три ребенка, а пять!
В число счастливчиков попали: Софья Гончарова, набравшая 342 голоса
и Иван Денисович Алянчиков, за которого проголосовали 212 человек.
Все победители получат:
Безлимитные карты в игровой центр "Веселкино"
Поход в музей занимательных наук "Как-Так?"
Запас детской воды от компании "Легенда Жизни"
Но и на этом сюрпризы не заканчиваются: Алена Алянчикова, Максим Ермаков, Соня Завьялова, Данил Тарсуков и Миша Лазарев получают пять сертификатов на бесплатный второй час посещения детского развлекательного центра "Веселкино" и билеты на колесо обозрения в "Барнаульскую крепость".
А самая младшая участница конкурса Яна Архипова — упаковку детской воды от компании "Легенда Жизни".
Ждем вас у нас в офисе по адресу: пр. Социалистический, 109 в понедельник, 4 июня, с 9-00 до 18-00. С собой обязательно захватите паспорт.
Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе. Следите за новостями — у нас будет еще много розыгрышей!
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