Фото: krskstate.ru
Церемония представления Виктора Томенко в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края проходит в эти минуты в региональном правительстве.
Видеотрансляцию мероприятия ведет телеканал "Катунь 24". Увидеть это событие в прямом эфире могут и читатели портала Amic.ru на нашем ресурсе.
Кроме того, портал Amic.ru ведет телеграм-трансляцию.
Напомним, что Виктор Томенко был назначен врио губернатора Алтайского края 30 мая. В этот же день с ним провел личную встречу президент России Владимир Путин.
А утром 1 июня Виктор Томенко прибыл в Барнаул.
Комментарии
Карлин даже прослезился....Хотелось ,чтобы от стыда((()