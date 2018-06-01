Фото: nat-geo.ru
Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" пройдет в Алтайском крае с 11 по 12 июня. Об этом пишет пресс-служба Алтайкомсвязи.
Гостей праздника ждут массовые народные гуляния, возможность приобрести работы народных мастеров, увидеть хороводы, поучаствовать в мастер-классах и дегустации блюд национальной кухни, а также познакомиться с культурой и бытом народов Алтая.
11 июня в 14:00 пройдет творческая встреча этнокультурных объединений "Я горжусь тобой, Алтай!". В 16:00 откроется выставка-презентация этнокультурных объединений, где гости познакомятся с культурой народов, проживающих на территории Алтайского края: традиционными костюмами, кухней, бытом кумандинцев, казахов, украинцев, немцев, армян, татар, белорусов, литовцев, русских.
В течение всего дня будет работать выставка-ярмарка "Живое ремесло", в которой свои работы представят 42 мастера из разных уголков страны.
В конце дня с 20:00 до 22:00 пройдет концерт, в котором примут участие ансамбль горлового пения "АлтайКай" (Республика Алтай), группа "Якруна" (Азербайджан, Молдова, Россия, Украина) и столичный ансамбль "Казачий Кругъ".
12 июня и дальше будет работать выставка "Живое ремесло". В 12:30 начнется Хороводное шествие фольклорных коллективов. Кульминацией праздника станет концерт "День России на Бирюзовой Катуни", который начнется в 13:00.
Комментарии