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Математики из Университета Инсбрука (Австрия) определили победителя чемпионата мира по футболу 2018 года. Российская сборная выйдет из группы с вероятностью примерно 65%, а безоговорочными победителями должны стать бразильцы, пишет РИА Новости.
В исследовании подчеркивается, что у футболистов из Бразилии максимально высокие шансы на победу — вероятность чемпионства сборной составляет порядка 16,6%. За этой командой следуют немцы (вероятность 15,8), а также Испания и Франция (по 12%).
Специалисты уверены, что в финале, скорее всего, встретятся сборные Германии и Бразилии. Свои выводы математики сделали на основании сопоставления данных из 26 ведущих букмекерских фирм мира.
В исследовании также говорится, что в групповом этапе россияне, скорее всего, окажутся на втором месте, уступив Уругваю. В целом, букмекеры не очень верят в возможные успехи российской национальной команды, поскольку в ней нет звезд мирового масштаба, а в других командах они присутствуют.
Комментарии
Математикам не сказали, что Аргентина на чемпионате будет?!
Чисто поржать.
А математики не сказали,что наши будут последними в группе??? Команды нет) Игры нет) Тренер нулевой)Нас ждет самый позорный результат)
россияне уступят Уругваю, вот это успех!!!
Согласно рейтингу ФИФА Уругвай занимает 17 позицию, а Россия 66.