Портал Amic.ru ведет телеграм-трансляцию с церемонии представления врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, которая проходит в эти минуты в правительстве региона.
С его назначением в крае стартовала новая эпоха. Смотрим, как она начинается.
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Меняйло: "Коллеги, ща работу. На благо нашей родины"
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Романенко: "Край один из ведущих из регионов СФО. Мы сегодня говорим огромные слова благодарности Александру Карлину. Вы с нами, а мы с вами. Виктор Петрович, я вам говорил, но ещё скажу. У нас одни цели и задачи."
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Говорит, что вы никуда не уезжаете и будете с нами
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Благодарит естественно Карлина
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Слово взял Александр Романенко
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Томенко награждать Карлина орденом алтайского края
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Томенко вручает Карлину орден
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Возможно, в крае. Это уже интересно
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"Карлин не уволен, я хочу сказать всем. Его опыту и знаниям применение будет найдено", Меняйло
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Меняйло говорит, что скоро Карлину наверняка найдут должность
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Меняйло пожелал удачи Томенко
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Говорит, что в Сибири есть проблема с посевной
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"Я уверен в том, что только консолидированными усилиями власти всех уровней мы сможем решить задачи, которые стоят в регионах России. Тем более в СФО специфические условия" - Меняйло
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Короче, намекает, что нечего воевать и нужно работать
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Меняйло говорит, что Путин поставил сложную задачу повышения уровня жизни в стране. Нужно всем вместе объединиться вокруг этого
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"Всего вам самого доброго. Счастья вам. Спасибо", - Карлина
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В авациях
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Зал стоя хлопает
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"Убеждён, что у региона замечательное будущее", - Карлин
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Карлин предложил объединиться вокруг нового губернатора. У края якобы великое будущее
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"Я делал все от меня зависящее. Край находится в хорошем развивающимся состоянии. Виктор Петрович начинает работу с хорошими стартовыми условиями. Я про экономическое и социальное состояние края", - Карлин
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Карлин говорит, что у томенко отличная стартовая площадка. Типа в регионе сейчас все хорошо с экономикой. Томенко кивает
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Благодарит судьбу за шанс руководить краем
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Также благодарит жителей региона.
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Карлин говорит, что страна на эпохе перемен и нужны обновления в кадрах. Говорит, что уходит вовремя, благодарит Путина за доверие
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Теперь хлопают все
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Карлину громко хлопают
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Слово берет карлин
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Карлин берет слово
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Теперь аплодируют лучше
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По словам томенко, он будет служить краю
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"В Первые полтора часа я позвонил Александру Карлину. Он пожелал мне удачи. У меня нет планов на резкие преобразования. Я представляю тот объем работы, который был пооделан. Край развивается и каждый год показывает лучшие и лучшие показатели. Во многом он является образцом для подражания", - Томенко
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Он изучил ситуацию в крае знает проблемы и будет решать их постепенно
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В планах его нет революционный преобразования и резких перемен.
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Томенко сказал, что после назначения сразу позвонил Карлина и попросил быть с ним рядом в этот день
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Томенко уверен, что край имеет не реализованный потенциал. Для развития нужно объединение всех уровней власти и политических партий
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"Мне оказано высокое доверие. Я назначен врио губернатора Алтайского края. Это большая честь для меня. Край наш с уникальным потенциалом. Большая работа, которая проводилась в последнее годы, обеспеченила позитивное развитие. Это во многом благодаря Александру Карлину", - Томенко
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Говорит, что будет продолжать курс Карлина
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Томенко говорит про богатый наш край. Интересно, про какой именно
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Карлин сидит и грустно смотрит в зал
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Начал с общих слов, благодарен за доверие президента
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Томенко взял слово
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"думаю, что он продолжит в Алтайском крае свой опыт"
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Меняйло называет Томенко сверхопытным управленцев.
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Несколько человек
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Ему аплодируют сухо
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Сергей Меняйло начал представлять Виктора Томенко
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Зал встаёт и стоя апллодирует
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Встречаем
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Здесь присутствует десятки СМИ
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Зал полный. До начала считанные минуты
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Журналисты ждут нового врио
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Slava Kondakov: Друзья, мы начинаем трансляцию с представления врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Оно проходит в здании правительства. С минуту на минуту здесь появится сам Томенко, Сергей Меняйло и бывший глава региона Александр Карлин.
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