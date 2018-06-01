2 июня 2018 года в "Субару Центр Барнаул" состоится презентация обновленного SUBARU OUTBACK и нового SUBARU LEGACY. Мероприятие пройдет с 12 до 15 часов по адресу Правобережный тракт, 29а.
В программе мероприятия:
- детская анимация;
- очки виртуальной реальности;
- фотобудка;
- беспроигрышная лотерея;
- конкурсы и подарки;
- тест-драйв;
- фуршет;
- выступление лучших артистов города.
Какие характеристики отличают новинки?
SUBARU OUTBACK:
- Двигатель: 3.6, 2.5
- Разгон до 100 км/ч: 7,6 с.
- Тип привода: постоянный полный.
- Дорожный просвет: 213 мм.
- Максимальная мощность: 260 л.с.
- Максимальная скорость: 235 км/ч.
- Крутящий момент: 350Нм. при об./мин.
- Расход топлива в загородном цикле: 7,5 л на 100 км.
SUBARU LEGACY:
- Двигатель: 2.5
- Расход топлива в загородном цикле: 6,2 л на 100 км.
- Максимальная мощность: 157 л.с.
- Крутящий момент: 235Нм. при об./мин.
- Максимальная скорость: 210 км/ч.
- Разгон до 100 км/ч: 9,6 с.
- Тип привода: Постоянный полный.
"Субару Центр Барнаул":
г. Барнаул,
Правобережный тракт, 29а
Тел.: 8 (3852) 200-555