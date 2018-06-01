Первый зампредседателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени". Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Кроме Лукьянова, этой чести были удостоены Владимир Захаров — зампредседателя Смоленской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана", а также Валентина Павлова — замначальника управления заместителя мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам региональной безопасности и информационной политики.
Как следует из документа, награду Александр Лукьянов получил за "достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу". Указ был подписан 30 мая — в тот же день, как известно, о досрочном прекращении полномочий губернатора Алтайского края объявил Александр Карлин, врио главы региона глава государства назначил Виктора Томенко.
Ранее Лукьянов награждался почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, почетной грамотой Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и др. Кроме того, в его активе — медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), медаль "За заслуги в труде" (2011).
Высшей степенью медали "За заслуги перед Отечеством" является I степень, дающая право при новых заслугах на награждение орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" из серебра, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне — изображение знака ордена "За заслуги перед Отечеством". На оборотной стороне по окружности — девиз: "Польза, честь и слава". В центре — дата учреждения медали — 1994. В нижней части — рельефное изображение лавровых ветвей и номер медали. Медаль I степени позолоченная. Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой красного цвета. Ширина ленты 24 мм.
Александр Лукьянов родился 16 марта 1961 года в селе Златополь Кулундинского района Алтайского края. Образование высшее. Профессиональное обучение начал в Благовещенском СПТУ-7, которое окончил в 1979 году. Дальше была учеба в Алтайском сельскохозяйственном институте. В 1989 году Лукьянов получил диплом учёного-агронома, а в 1990 году окончил одногодичный экономический факультет этого же института по специальности "Экономист-организатор сельскохозяйственного производства". В 2007 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "Юриспруденция". В 2010 году ему присвоена ученая степень кандидата экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1979 году в совхозе "Златополинский" Кулундинского района. После службы в армии, в 1982 году, вернулся в родной совхоз, где проработал до 1985 года. После чего был принят водителем в Кулундинское ДРСУ. В 1988 году переведён в совхоз "Златополинский" на должность агронома-организатора, а в 1991 году — в совхоз "Семёновский" директором. С 1993 по 2001 год работал в Государственной налоговой инспекции Кулундинского района в качестве заместителя и начальника.
В 2001-м Александр Лукьянов назначен на должность главы администрации Кулундинского района, а с 2004 года дважды избран главой администрации Кулундинского района. 22 октября 2010 года распоряжением губернатора назначен его заместителем.
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