Фото: cdn.postnews.ru
На совещании главы государства Владимира Путина с правительственными чиновниками и застройщиками 30 мая обсуждался запрет с 2020 года продавать квартиры в строящихся домах. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на участников встречи.
На совещании девелоперы пытались добиться смягчения требований, но "получилось наоборот". По словам одного из собеседников газеты, позиция лидера страны — уходить от долевого строительства. При этом подчеркивается, что закон предусматривает отказ от него с середины следующего года, однако Путин потребовал сделать это раньше. Близкий к участнику совещания человек подтвердил, что продажу недостроенного жилья могут запретить с 2020 года.
Издание отмечает, что поправки в закон о долевом строительстве приняли в 2017 году. Они позволяют застройщикам получать деньги за проданное жилье лишь после сдачи квартиры покупателям. Данная норма начнет действовать с 1 июля следующего года. Если люди покупают жилье на этапе строительства, то деньги должны храниться на специальных счетах, к которым нет доступа ни у покупателей, ни у продавцов. На случай отзыва у банка лицензии фонд страхования вкладов вернет покупателям до 10 миллионов рублей. В законопроекте говорится, что строительство девелоперы должны вести или на свои, или на кредитные деньги.
В конце минувшего года глава государства заявил, что в стране "проблемы с обманутыми дольщиками идут с тех пор, как мы себя помним". В 2017 году было насчитано 122 тысячи обманутых дольщиков в РФ.
Отмечается, что сейчас разница в цене между квартирой на начальных стадиях строительства и после его окончания может достигать 30-40%. При этом застройщиков, которые могли бы для строительства использовать только собственные и кредитные деньги, кроме госкомпаний, нет. Гендиректор Tekta Group Роман Сычев считает, что рынок окажется в итоге под контролем крупных игроков, добавляет "Дождь".
Комментарии
а, может, это и правильно? столько обманутых дольщиков...
Это сделает ипотеку недоступной для многих так как цены взлетят очень сильно. Похоже государство делает все что бы угробить жилищное строительство
1.06.2018 12:54
- гость -
а, может, это и правильно? столько обманутых дольщиков...
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большинство дольщиков обманывали по вексельной схеме, а не по схеме долевого строительства. А ее не запретят, т.к. по ней продается не недостроенное жилье, а вексель строительной компании