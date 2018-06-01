Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло торжественно представил чиновникам и депутатам Алтайского края нового главу региона в статусе врио Виктора Томенко. Они оба прибыли в регион утром в пятницу, 1 июня. В зале администрации региона собрались члены правительства, депутаты АКЗС, члены Совета Федерации.
"Виктор Петрович — опытный человек, грамотный специалист. За два года работы с ним, в том числе и во время подготовки Универсиады в Красноярском крае, он показал себя компетентным управленцем, способным принимать взвешенные и обоснованные решения. На должности врио он продолжит работу и внесет свой вклад", — сказал полпред, после чего предоставил слово Виктору Томенко.
Томенко в своем выступлении сказал, что ему оказано высокое доверие руководства страны. Алтайский край он назвал ведущим регионом Сибири с богатейшей историей.
"Большая работа, которая прошла в последние годы, обеспечила его устойчивое позитивное развитие. Вижу свои задачи на посту в продолжении на основе фундамента, заложенного во многом благодаря усилиям и воле предыдущего руководителя края Александра Карлина", — сказал Томенко.
Он заверил, что у него нет революционного настроения и он не намерен предпринимать никаких резких движений.
Виктор Томенко был назначен врио губернатора Алтайского края в среду, 30 мая. Ранее в этот же день в добровольную досрочную отставку ушел Александр Карлин, руководивший регионом с 2005 года.
Комментарии
Вижу свои задачи на посту в продолжении на основе фундамента, заложенного во многом благодаря усилиям и воле предыдущего руководителя края Александра Карлина
---------------
Всё понятно с новым губернатором.
1.06.2018 12:29
- гость -
А что понятно? Карлин рядом сидит, что он мог еще сказать на людях?
Судя по фото они даже не смогли герб Барнаула ровно повесить.
Карлин рядом сидит, что он мог еще сказать на людях?
-----------------
Правду!
Пусть будет самостоятельным и смелым.
"Судя по фото они даже не смогли герб Барнаула ровно повесить."
Это флаг
Карлин сидит как похоронах.