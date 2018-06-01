Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин выступил на церемонии представления врио главы региона Виктора Томенко и призвал представителей законодательной и исполнительной ветвей власти объединиться вокруг фигуры нового руководителя края.
В начале своего выступления он отметил: "Наша страна вступает в новый, исключительно важный период своего исторического развития. Это предполагает опору на все ресурсы, которыми располагает наша страна, и опору на новый управленческий аппарат".
Бывший губернатор также выразил признательность президенту России Владимиру Путину и жителям Алтая за предоставленную возможность проявить себя в качестве регионального руководителя.
"Я искренне благодарю и судьбу, и президента, и жителей за то, что мне была предоставлена возможность, чтобы я реализовался в этом качестве самым должным образом", — отметил Карлин.
"Виктор Петрович (Томенко) начинает работу в новом качестве с хорошими стартовыми условиями. Он обладает очень достойным набором профессиональных и личных качеств. Я искренне убежден, что те задачи, которые ставит руководство страны перед нашим регионом, будут успешно выполняться", — подчеркнул бывший губернатор и добавил: "В завершение хотел бы всех попросить объединиться вокруг фигуры главы региона и сосредоточиться на содержательной, системной и серьезной работе".
Свое выступление Александр Богданович завершил словами: "Убежден, что у Алтайского края замечательное будущее. Всего самого доброго, счастья вам. Спасибо".
Комментарии
"Я искренне благодарю и судьбу, и президента, и жителей за то, что мне была предоставлена возможность, чтобы я реализовался в этом качестве самым должным образом"
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Все жители края знают кто развалил наш край. Заводы превратились в руины, сёла и деревни загибаются, зарплата едва ли самая худшая во всей стране.
А зарплату тебе Карлин платит или Иванов/Петров/Сидоров? Если ты работаешь на дядю, так на дядю и на себя ругайся, что дядя тебя в нищете держит, а ты с дядей соглашаешься не уходя от него. Частной организации никто не может диктовать какую зарплату установить.
Ехал бы ты уже к себе домой, в Москву, реализатор...
И памятник нищему крестьянству с Октябрьской площади с собой забери, у себя на даче поставишь, как напоминание о том, во что превратил алтайский край.
И памятник нищему крестьянству с Октябрьской площади с собой забери, у себя на даче поставишь, как напоминание о том, во что превратил алтайский край.
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любят чинуши призывать народ "сплотиться вокруг"...а оно нам надо?