Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко во время пресс-конференции по поводу вступления в новую должность сообщил, что в первую очередь намерен послушать простых людей региона, "услышать их вопросы".
Одновременно с этим читатели ИА "Амител" обратились в редакцию с просьбой организовать прием вопросов для нового главы региона. Мы сочли, что это отличная идея, благодарим вас за подсказку и предоставляем площадку Amic.ru для ваших вопросов, предложений и обращений к врио губернатора.
Инструкция "Как задать вопрос главе региона":
1. Нажмите на кнопку "задать вопрос главе региона"
2. Заполните форму. Причем желательно указать свои реальные данные и контакты. (внизу скриншот формы! — прим. редакции)
3. Нажать на кнопку "Отправить". Все, готово! Вы отправили вопрос.
Мы обязательно передадим поступившие вопросы в пресс-службу врио губернатора. А самые интересные и актуальные опубликуем на нашем сайте.
Комментарии
Намерен ли наш новый губернатор крышивать одного жулика который на народные деньги Mercedes-ов накупил на общую сумму около 22 млн рублей?
Планирует ли новый губернатор вливать деньги в экономику края с помощью заемных денег, как это делалось в Красноярском крае? (государственный долг Алтайского края на 1 мая 2018 года равнялся 2 млрд рублей, долг Красноярского края - 99,4 млрд рублей).
Если планирует, то как планируется обслуживать долг и гасить его?
(берешь чужие, достаются легко; отдаешь свои в большем размере, выдергивая из экономики).
1.06.2018 14:05
- гость -
Для чистоты эксперимента, вам надо еще и размеры бюджетов сравнить.
Не там, не там, ребята, пишете )))
Заполняйте форму.
Хотя, можно сразу Путину писать.
Результат будет примерно такой же.
Такой же, как и жалоба в Спортлото
1.06.2018 14:12
- гость -
Для чистоты эксперимента, вам надо еще и размеры бюджетов сравнить.
Госдолг одного Красноярского края равен примерно 10% госдолга ВСЕХ регионов РФ.
Этого достаточно знять.
Имея колоссальные доходы, умудриться еще и долгов набрать рекордный объем...
А правда - вопросы в комментариях будут засчитываться? Если по делу, конечно?
Для 14:12
Предприятия берут кредиты для развития производства и погашают их из поступающих доходов. Так и регионы берут кредиты на реализацию региональных программ и погашают их из поступающих в бюджет налогов и доходов. Учи матчасть.
1.06.2018 15:12
- гость -
А что, боитесь электронку написать?
Учи матчасть.
Дворник не в состоянии осилить такие вещи.