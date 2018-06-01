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Служба безопасности Украины (СБУ) опозорила страну. Такое заявление сделал депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин, пишет РИА Новости, ссылаясь на эфир канала "112 Украина".
Политик выразил недовольство действиями спецслужб страны, которые связаны с инсценировкой убийства журналиста из РФ Аркадия Бабченко.
"Ну я не знаю, за что их хвалить. На самом деле они опозорили нашу страну. Очень много людей за пределами Украины комментировали эту ситуацию, давали оценки свои. Скажем так: поневоле стали участниками этого дешевого спектакля", — посетовал Добкин.
Парламентарий выразил сожаление, что правительства нескольких стран и международные организации оказались в роли разыгранных из-за "спектакля СБУ". Также депутат отметил, что сама Украина ничего от этого не выиграла.
"Что хотели из-под этого Грицак и другие, кто это все режиссировал? Я не знаю, если это в плане попытки помочь Петру Алексеевичу повысить свой рейтинг, то я думаю, что они его еще ниже закопали. Что из-под этого получила Украина, ну кроме позора очередного от этих сельских клоунов, пусть простят меня селяне. Ну больше ничего — такое мое мнение", — заключил депутат.
Напомним, во вторник, 29 мая, СМИ, а затем и власти Украины, сообщили о якобы убийстве россиянина на лестничной клетке его дома. Но на следующий день он появился на пресс-конференции СБУ. По словам главы ведомства Василия Грицака, информация об убийстве журналиста была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на него. Подозреваемый в организации покушения — украинец Борис Герман — был задержан в среду в Киеве. В данный момент он арестован.
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