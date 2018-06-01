Быстро и открыто завоевать доверие людей – такую главную задачу для себя обозначил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Несколько минут назад он был представлен правительству региона и депутатам. А в эти минуты он общается с журналистами.
"Главная задача — по максимуму быстро и открыто завоевать доверие людей. Для этого хочу много поездить по краю, провести много встреч. Пообщаться не только с управленцами, но и простыми жителями. Выслушать их вопросы, задать свои вопросы, найти лидеров, на которых можно полагаться", — сказал Виктор Томенко.
Он подчеркнул, что сейчас обязан погрузиться во все актуальные вопросы жизни региона. А это, по словам Томенко, конец учебного года, летние школьные каникулы, посевная, паводковый период.
Виктор Томенко вошел в региональное правительство в статусе врио губернатора утром в пятницу, 1 июня. В сентябре 2018 года в регионе пройдут выборы губернатора. Очевидно, Виктор Томенко пойдет на них от партии "Единая Россия". Его знакомство с краем удачно совпадет с избирательной кампанией.
Комментарии
Добро пожаловать в Рубцовск, протеститировать местные "дороги " !
Если собрался продолжать курс карлина - никакого доверия не будет!
Ездить по краю и ничего не делать при этом,думаю,что таким образом вряд ли можно
завоевать доверие в Алтайском крае. Хотя народ привык верить,, забывая о том,что все
врут.О дорогах говорить просто глупо,когда нет работы и молодежь уезжает из региона. Июнь месяц,а посевная не началась,мало того,что погода дрянь,а все остальное: дороговиз ГСМ,цены взлетели на все и т.д. И почему Локтев ушел,он же умный мужик?! Да,поживем,увидим......
Фото выступления на фоне дома с печкой, говорит о многом........
Его знакомство с краем удачно совпадет с избирательной кампанией.
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Не бывает таких случайностей! Они все по этой методике идут. Вспоминайте как путен стал ио, но а потом уж выборы.
Амик,а где пироженка???
"Очевидно, Виктор Томенко пойдет на них от партии "Единая Россия"..."
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Заменили одного едираса на другого.
Надеюсь по краю не на самолёте будет летать? У нас и аэродромов столько нет.
Чета я не понял: он пока врио, а такая помпа, как будто уже губер? Или выборы - это очередная фикция?
Или выборы - это очередная фикция?
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Ну если Карлин выигрывал выборы, а его народ просто ненавидел, то другой человек запросто выиграет.
Или выборы - это очередная фикция?
К сожалению не фикция - народ в экстазе и умилении проголосует за назначенца, но затем будет искренне недоумевать - почему его имеют во все щели!