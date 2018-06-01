Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко наградил своего предшественника на посту главы региона Александра Карлина орденом за заслуги перед краем I степени.
Виктор Томенко был представлен правительству Алтайского края, депутатам и общественности полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло 1 июня.
К слову, лицам, удостоенным ордена I (высшей) степени ордена, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере, равном 25 МРОТ, или около 321 тысячи рублей (с учетом райкоэффициента).
Орден вручается в двух случаях. Во-первых, его дают за заслуги, связанные с развитием Алтайского края, высокими достижениями в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, благотворительной и иной деятельности, укреплением законности и правопорядка. Во-вторых, его дают за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного или гражданского долга на благо РФ и Алтайского края.
Читайте также: Опытный, грамотный: полпред Меняйло представил Алтаю губернатора Томенко
Орден изготовлен из томпака — разновидности латуни с содержанием меди 88—97 % и цинка до 10 %.
Комментарии
Дешевый спектакль.
Он еще за локомотив не вернул, а ему премию
Ну что сказать, любят чиновники друг друга награждать.
Ещё и премию получил - 321 тыс. рублей - вот крохобор , на бедность наверно .
для обычного гражданина , бюрократия была бы по предоставлению награды на полгода, а тут раз и за два дня все формальности решены, и 25 МРОТ в придачу
Денежное вознаграждение в размере 321 000 руб. Карлин мог бы и пожертвовать на благотворительность, например на лечение онкобольных детей. Всё ему мало...
Ну вот начались "золотые парашюты"
Совесть поимейте, троли. Ведь в жизни все возвращается бумерангом.
Не возгудайте, холопы, на царских наместников
Какая благотворительность?
Поздравляем!
Больше похоже на вялый лоукик по лодыжке
1.06.2018 14:00
Гость
а если бы отдал, то что бы ты запел/а?
321 тысяча? Да ему даже побухать на это в Москве не хватит)
А не хочет ли Томенко ввести правило: награждать, но после того как народ проголосует.
Да ладно Вы. Александр Богданович немало сделал для края. Теперь конечно пришло время в комментариях писать негатив. Да - были ошибки. Да - были хорошие вещи. Безусловно, этот человек медаль "За заслуги перед Алтайским краем" заслужил. Предлагаю комментаторам хотя бы в мыслях принять на себя груз ответственности, который нес этот человек. И подумать, а что Вы лично сделали для Алтайского края?
PS Не родственник, не друг и даже не знакомый.
Просто пишу по совести.
для 15:38
И какой это был груз ответственности? Поподробнее пожалуйста. Подписать доки на дотации краю с депрессивной экономикой и потом отчитаться за поступившие в край деньги? Остатки промышленности, сельское хозяйство, ЖКХ давно уже в частных руках.