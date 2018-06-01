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СМИ: Абрамович отозвал заявление на британскую инвестиционную визу

, ИА "Амител"
Ранее бизнесмен получил гражданство Израиля

Фото: news.tj

Российский бизнесмен Роман Абрамович отозвал заявление на продление британской инвестиционной визы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Sun.

Газета отмечает, что бизнесмену больше не нужна виза Великобритании после того, как он получил израильское гражданство, поскольку оно дает ему право находиться на территории Соединенного Королевства до шести месяцев.

В середине прошлого месяца британские СМИ сообщили, что процесс продления британской визы, которую Абрамович попросил взамен истекшей в апреле, затянулся по неизвестным причинам.

В начале текущей недели бизнесмен прибыл в Израиль и получил гражданство.

Олигарх будет жить в особняке, который он купил за 100 миллионов шекелей (порядка 28 миллионов долларов) в Неве-Цедеке. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.06.2018 13:38
Павсекакий

А что ему в России не живётся? Бабло намутил здесь, а тратит там.
Хотя... если нищие патриоты расеи гордятся богатством абрамовичей, то значит так и надо.

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