Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, прибывший в регион после недавнего назначения и представленный краевому правительству и депутатам, заявил, что не намерен проводить кадровых революций в исполнительной власти.
"Никаких революций не предполагается, не будет никаких внезапных, неожиданных, непродуманных действий. Будем вместе знакомиться, погружаться в вопросы. Кто захочет работать дальше, те найдут возможности использовать свои силы в Алтайском крае", — сказал Виктор Томенко.
Он добавил, что все его коллеги из Норильска и Красноярска работают на своих местах. Это к вопросу, привезет ли он с собой на Алтай управленцев. Насколько я знаю, добавил Томенко, в крае в основном подготовленная команда, это люди, которые хотят работать.
После Томенко на этот же вопрос ответил полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Он также заверил, что скоропалительных решений принято не будет. Основу команды составят именно те, кто живет в Алтайском крае.
Комментарии
Ну и ЗРЯ всех старперов уволить и взять молодых умных ребят
Да старые все сами разберутся.
Значит последние места по зарплатам жителей края нового губера устраивают, а бездари останутся на своих рабочих местах!
и взять молодых умных ребят
"Молодые умные" сразу после окончания экономических и юридических специальностей ВУЗов, не имеющие никакого опыта практической работы, как раз и заполонили все руководящие структуры Алтайского края.Работать не умеют и не хотят.
Нормальное дипломатичное заявление - нельзя же сходу пугать местное бюрократическое болото! А так они расслабятся, успокоятся - вот тут они их и возьмет за причинные места крепенько! Да и, справедливости ради, должны же среди этой братии оказаться достойные люди - ну хоть один на пару десятков!