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Спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер потратил 4,5 миллиона долларов на расследование "российского дела" в период с 1 октября прошлого года по 31 марта текущего. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Минфина.
Всего сумма расходов составила 4 506 624 доллара. Больше всего денег ушло на зарплату и другие выплаты работникам — 2,7 миллиона долларов. Еще около 900 тысяч было потрачено на аренду, связь и счета, более 500 тысяч — на командировки и транспортные расходы и еще свыше 250 тысяч долларов — на оплату труда подрядчиков. На покупку оборудования было затрачено порядка 55 тысяч долларов, на расходные материалы — около 30 тысяч. Также сообщается, что на пункт "транспортировка вещей" было потрачено 1,3 тысячи долларов.
По данным на декабрь 2017 года, Минюст потратил на расследование порядка 7 миллионов долларов, из которых 3,2 миллиона пришлись на затраты офиса спецпрокурора.
Мюллер приступил к расследованию предполагаемых связей главы американского государства Дональда Трампа с РФ, которые отрицают не только в Кремле, но и в Белом доме, в мае минувшего года.
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