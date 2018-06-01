Фото: smolensk-i.ru
Ремонт теплосетей в Барнауле обернется перекрытием сразу нескольких участков дорог, предупреждает администрация краевой столицы.
Так, до 16 июля работы будут проводиться на улице Северо-Западной в районе дома №159 с ограничением движения транспорта по всей ширине проезжей части дороги четной стороны улицы Георгия Исакова.
Что касается ремонтной кампании на теплосетях на улице Попова, то здесь движение ограничат на следующих участках:
- до 16 июля по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Попова, в районе дома №51;
- до 06 июня по одной полосе проезжей части дороги нечетной стороны улицы Георгия Исакова, в районе дома №51 по улице Попова;
- до 10 июня по одной полосе проезжей части дороги четной стороны улицы Георгия Исакова, в районе дома №55 по улице Попова.
На улице Георгия Исакова работы запланированы в районе жилых домов №191, 199, с временным (для осуществления погрузочно-разгрузочных работ) ограничением движения транспорта по половине проезжей части нечетной стороны улицы Георгия Исакова до 16 июля.
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