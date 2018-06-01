Фото: Amic.ru
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил журналистам о первых шагах, которые намерен сделать на посту врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, официально представленный региональному правительству 1 июня. Прежде всего, нужно решить задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.
"У Алтайского края есть прекрасная возможность выполнить их. С точки зрения уровня развития и потенциала, есть все, чтобы выполнить все. У меня есть с чем сравнивать. В том числе по регионам Сибирского федерального округа. У Алтайского края практически нет госдолга. А есть регионы, где это 60-70 % от всего бюджета. Также край выполнил все "майские" указы президента 2012 года", — отметил Сергей Меняйло.
По словам полпреда, в Алтайском крае, как и многих других регионах Сибири, есть проблемы, которые придется решать Виктору Томенко на посту врио губернатора. При этом главе региона необходимо вникнуть во все проблемы. К слову, он уже подготовил доклад о развитии края. Решить все проблемы, как уверен Сергей Меняйло, можно только сообща.
"Виктор Петрович сегодня представит свой план работы после вступления в должность — там 25 часов в сутках. Это он про рабочее время сказал. А основной упор в работе в любом регионе должен делаться на тех людей, которые работали. У любого есть возможность продолжить работу и себя показать. Любое действие должно быть направлено на повышение качества жизни наших граждан. Во главе угла, что в Алтайском крае, что в других регионах — стоят люди. Здесь уже созданы для этого экономические и социальные условия. Эти задачи Виктор Петрович Томенко получил от президента страны Владимира Путина", — добавил Меняйло.
Среди первых задач, которые для себя поставил Виктор Томенко, объездить весь край, увидеть все своими глазами и поговорить с людьми. При этом будет использоваться опыт Александра Карлина на посту руководителя региона.
"Я сразу хочу всем сказать, что Александр Богданович никуда не уходит, имея такой опыт и знания. Применение этому опыту будет найдено, в том числе и в оказании помощи в работе новому исполняющему обязанности, и жителям Алтайского края", — сказал Меняйло.
Говоря о команде, Виктор Томенко заявил, что намерен погрузиться в проблемы Алтайского края и в ближайшее время не будет революций. Этот тезис, к слову, подтвердил и сибирский полпред. Томенко познакомится с командой бывшего главы региона и посмотрит потенциал каждого сотрудника.
30 мая Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, на совещании в правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Врио губернатора региона был назначен выходец из соседнего региона, уже бывший председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.
Комментарии
Обещал посмотреть потенциал каждого сотрудника, а конкурсы на должности он не намерен проводить?! Карлин этот путь ротации наглухо перекрыл - только своих, и в службу занятости никаких вакансий не выставляли...
Болтовня пустая на всех уровнях. Куда ни плюнь, везде, чтобы что-то разрулить-распедалить нужна личность масштаба Наполеона. Чтобы снёс пару голов и всё случилось.
привёз, и сказал что делать
1.06.2018 14:08
- гость -
Обещал посмотреть потенциал каждого сотрудника, а конкурсы на должности он не намерен проводить?! Карлин этот путь ротации наглухо перекрыл - только своих, и в службу занятости никаких вакансий не выставляли...
А причём служба занятости? Это госслужба, все конкурсы - на сайте края, участвуй - не хочу
Вот меняйло-и спец и жнец. ага. Уже только его приезд отбил надежды.
Элита сожрёт
по нынешним временам местная элита имеет шанс подавиться)))