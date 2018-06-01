Бюджет Барнаула подрос более чем на 1 млрд рублей

Бюджет Барнаула пополнился дополнительными средствами — более 1 млрд рублей. Основная часть средств пришла в столицу Алтайского края из вышестоящих бюджетов на ремонт дорог и строительство школ. Подробности депутатам городской Думы на заседании в пятницу, 1 июня, представила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева.
Так, на ремонт дорог в рамках федерального проекта "Безопасные качественные дороги" выделено 759 млн рублей, на строительство школ в кварталах 2008 и 2006а — 169 млн рублей, на капитальный ремонт жилья из фонда реформирования ЖКХ — 5,3 млн рублей, на реконструкцию "ливневки" пойдет 50 млн рублей, оздоровление детей — 10 млн рублей. На жилье для участников ВОВ и инвалидов направят 2,4 млн рублей.
Кроме того, доходы увеличены на 17,6 млн рублей за счет дохода от платы за ввоз твердых коммунальных отходов на полигон Барнаула.
Произошло и перераспределение расходов. Так, больше пришлось направить на МРОТ, увеличенный с 1 мая, и на рост заработной платы бюджетников в начале года. Дополнительные средства направлены на ремонт горэлектротранспорта и на покупку весового оборудования для полигона.
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Итого теперь бюджет составляет по доходам 11 млрд 453 млн рублей, по расходам 12 млрд 79 млн, дефицит составляет 626 млн рублей.
Комментарии
гЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ЭТИ ДЕНЬГИ НЕ УСКАКАЛА В КАРМАНЫ ЖАДНЫХ ДО ЧУЖОГО ЧИНОВНИКОВ.