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Специалисты из Токийского университета создали биогибридного робота на основе живой мышечной ткани крысы и каркаса из металла и пластика. Устройство имитирует движения человеческого пальца и может перемещать небольшие предметы, сгибаясь в суставе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Science Robotics.
Мускулы робота сокращаются, когда на них подается ток. Для того, чтобы искусственный палец двигался так же, как человеческий, инженеры воспроизвели работу парных мышц - агонистов и антагонистов. Когда один из мускулов, входящих в пару, сокращается, другой расслабляется.
Материалом для мускулов робота стали тонкие гидрогелевые пластинки, которые покрыты миобластами крысы — молодыми мышечными клетками, из которых затем развивается поперечнополосатая мышечная ткань.
Сустав нового робота может сгибаться почти на 90 градусов, что позволяет ему выполнять сравнительно сложные задачи. Сейчас робот может немного поднимать предметы и перемещать их.
При этом у живой ткани есть ряд ограничений: например, робот может работать лишь в воде, так как при постоянном движении мышца быстро изнашивается. Сейчас искусственный мускул живет не больше недели.
Комментарии
У нас тоже не всё плохо, РЖД уже к 2025 году обещает избавить страну от вагонов, где содержимое туалетов сбрасывается прямо на рельсы. Недолго ждать осталось, а там и Японию будем догонять.