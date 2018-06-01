Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко намерен сделать акцент на развитии спорта в регионе. По его словам, это даст толчок для социальной жизни и бизнеса. Не секрет, что в Красноярском крае, откуда и пришел новый глава региона, много лет развивали спортивную инфраструктуру. Именно Томенко руководил строительством объектов к зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдет в Красноярске.
"Это не просто соревнования. Привлечение крупных спортивных соревнований — толчок для роста экономики, целых городов и регионов. Это заманчиво к себе привести международные соревнования. С другой стороны, спорт высоких достижений в Красноярском крае серьезно развит. Почти все команды играют в самых высоких лигах. Этому способствуют финансовые возможности региона, которые могут это позволить. Привлечение спонсоров в разные виды спорта — непростая задача в сегодняшних социально-экономических условиях края. Будем пытаться ею заниматься. Но нельзя забывать о детском и массовом спорте, чтобы подготавливать таланты для всей Сибири", — сказал Виктор Томенко.
Отметим, что новый врио главы Алтайского края занимается спортом, играет в баскетбол, регулярно посещает тренажерный зал.
30 мая Александр Карлин, руководивший регионом почти 13 лет, на совещании в правительстве заявил, что уходит в отставку по собственному желанию. Врио губернатора региона был назначен выходец из соседнего региона, уже бывший председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко.
Комментарии
Уже хорошо, что не лестницу какую-нибудь предложил построить.
.......быстро только кошки, а экономика это производство материальных благ, а не гоняние мяча или шайбы под улюлюканье фанатов
теперь спорткластер будем создавать?
Гонец из Пензы
нет, думаю теперь мы забудем это отвратное слово - "кластер"
Неужели Алтай возродят и Динамо? Я же за Вас молиться каждый день буду Дядь Вить.
Действительно, с туризмом закончим и станем большой спорт строить для кучки горластых фанатов?
Сразу видно, что чел в тренде, как можно денег заработать, пример олимпиады и ЧМ у всех на виду. Вот только,как это поможет сельскому хозяйству и социальной сфере непонятно. Да и экономика страны от спортивных мероприятий не ожила.
15:51, да не. в красноярске тоже кластеры развивают... правда больше производственные... просто нам не повезло, наш край назначили курортом. теперь наверное будет край спортивного туризма по памятникам горнозаводского дела.
надо срочно брать кредиты на строительство новых стадионов. строить будут компании из красноярского края с богатым опытом подготовки к универсиаде)
Может тогда следует начать с сохранения стадиона Локомотив, который команда карлина подготовила к уничтожению!
неужто вернет украдепроданый Динамо?))))))
Стадионы в центре города это глупость, там же дышать нечем от выхлопов авто.
Надо развивать ИТ-кластера.
Строить большие центры, куда запустить компании умных ботаников.
Помогать им в аренде. Бухгалтерию вести.
Чтобы работали тут, где дешево жить, зарабатывали в комфорте, и не думали уезжать в другие регионы.
Чтобы деньги приходили от заказчиков из-за пределов края, и оставались тут.
Вот это дело. И перспективное!
Куча ботаников будет организовываться, кучковаться, делиться опытом - это может стать ядром ИТ-кластера. Кластеры же мы любим?
а зачем умным ботаникам, способным хорошо зарабатывать в любой точке мира, жить в АК, где лето 3 месяца, да и то с комарами да мошками?
1.06.2018 16:28
Гость
Стадионы в центре города это глупость, там же дышать нечем от выхлопов авто.
Конечно еще пару торгушников!! а стадионы перенести в Горный там замечательный воздух...
16:28
Зачем в Горный? В новые микрорайоны, там людей больше и им не нужно будет никуда ездить, будут заниматься спортом и физкультурой там семьями, чтобы стадионы не пустовали когда не проводятся соревнования.
туркластер вычеркиваем
Интересно, как это недоедающее население с нищей зарплатой будет заниматься спортом, откуда силы возьмёт? И, уже может пора об учителях подумать?...