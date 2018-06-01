Стало известно, куда отдаст полученные за орден деньги Александр Карлин

Экс-губернатор Алтайского края Александр Карлин намерен пожертвовать деньги, которые он должен получить по закону в качестве дополнения к региональной награде, в пользу марафона "Поддержим ребенка". Об этом порталу Amic.ru сообщил информированный источник в правительстве края.
1 июня врио губернатора региона Виктор Томенко наградил Карлина орденом "За заслуги перед Алтайским краем" I степени, который предполагает денежную выплату в размере 25 МРОТ, или около 321 тысячи рублей (с учетом райкоэффициента).
Отметим, что лицам, удостоенным ордена II степени, выплачивается единовременное вознаграждение в размере, равном 15 МРОТ.
Между тем бывший глава региона решил перечислить все полагающиеся ему деньги в пользу марафона "Поддержим ребенка". Кстати, он был учрежден как раз по инициативе Карлина в 2009 году.
Напомним, в марте 2018 года благотворительный марафон "Поддержим ребенка" перешагнул знаковую отметку в 100 млн рублей. Эту сумму удалось собрать для оказания помощи нуждающимся детям за 9 лет. Оператором проекта является краевое отделение Российского детского фонда.
Для сравнения: за первый год марафона было собрано более 4 млн рублей на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей. В 2017 году был установлен рекорд по объемам благотворительной помощи: собрано 18 млн рублей для нуждающихся в помощи детей Алтайского края.
Комментарии
Постарайтесь напечатать квитанцию об оплате.
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