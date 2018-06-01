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Следователи Новоалтайска завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего барнаульца, который совершил ряд преступлений, включая угон и причинение вреда здоровью. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что ночью 19 января текущего года мужчина приехал на такси к своим родителям в село Санниково Первомайского района. Будучи пьяным и лишенным способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, мужчина без какой-либо причины несколько раз ударил отца ножом и молотком, причинив ему средней тяжести вред здоровью. Дальнейшие действия мужчины пресекла его мать, а затем она вызвала скорую.
После нападения на отца обвиняемый решил угнать машину такси Hyundai Solaris, на которой он приехал в село. Мужчина нанес водителю колото-резаные раны, после чего таксист покинул салон авто, а злоумышленник сел на водительское сиденье. Тем не менее, ему не удалось угнать машину, так как он не смог завести двигатель авто.
Тогда злоумышленник силой вытащил водителя из салона скорой, которая прибыла на вызов к его отцу, и скрылся на угнанной машине с места преступления.
Затем его задержали полицейские на территории Санниково. Там же установлена причастность мужчины к применению не опасного для жизни насилия в отношении стажера полицейского поста.
Пресс-служба отмечает, что, согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в период совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В связи с этим обвиняемый нуждается в лечении в психиатрическом стационаре. Поэтому было вынесено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения к злоумышленнику принудительного направления в медучреждение.
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