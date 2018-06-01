5 июня состоится предпоказ кинопремьеры от радиостанции Европа Плюс Барнаул и сети кинотеатров "Киномир".
В прокат выходит продолжение знаменитого "Парка Юрского периода". Продюсером картины выступил Стивен Спилберг, а режиссерское кресло на этот раз занял Колин Треворроу, главные роли исполнили Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Винсент Д’Онофрио и Омар Си.
Европа Плюс Барнаул дарит своим слушателям возможность первыми увидеть эту картину. Розыгрыши билетов проводятся в эфире программ "Европейское утро" и "Барнаул Онлайн". Победители КиноКайфа отправятся на предпремьерный показ, который состоится 5 июня в кинотеатре "МИР".
Перед сеансом гостей ждет развлекательная программа с конкурсами и подарками от Европы Плюс Барнаул и сети кинотеатров "Киномир".
Место проведения:
Кинотеатр "МИР"
пл. Победы, 1
Начало в 19.00
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