Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко прибыл в пятницу, 1 июня, в Алтайский край. Официальное представление врио губернатора прошло в правительстве края. Представил чиновникам Виктора Петровича полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Как прошло важное алтайское политическое мероприятие, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
из самолета фотка классная
Дай Бог успехов Виктору Петровичу! И нам вместе с ним. И больше не возвращаться в темные времена!
А его предшественника больше никогда не видеть и не слышать.
Меняйло то сейчас уедет, а вот Томенко останется один на один с бомондом, хотя ребяты в дверях походу с ним - тогда проще.