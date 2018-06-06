Все чаще жители Барнаула заказывают товары в интернет-магазинах и отправляют посылки родным и близким. Но не все знают, что это можно делать с максимальным комфортом – в отделениях службы доставки Boxberry. Приходите в любое из 17 отделений компании и убедитесь в этом сами!
Удобная доставка заказов из интернет-магазинов. Заказывайте товары онлайн и получайте их в ближайшем к вам отделении Boxberry. Партнеры компании – это 4000 российских и иностранных интернет-магазинов, таких как iHerb, TopShop, La Redout, Media Markt, OZON, My Toys, Детский Мир, Gulliver, Adidas и Reebok. Заказ из Москвы будет доставлен за 5 рабочих дней. Также в отделениях Boxberry можно делать возвраты неподошедших покупок.
Оперативная отправка и получение писем и посылок. Вам не нужно тратить время на заполнение лишних бумаг и стоять в очередях. Оформление доставки занимает считанные минуты. А посылку можно отправить в любой регион России.
Выгодные тарифы на отправку. Доставка из Барнаула будет стоить от 155 рублей, а если вы назовете оператору промокод* ПОСЫЛКА, то стоимость доставки будет снижена.
Безопасность и надежность сделок. Если вы продаете или покупаете товары онлайн, вы можете делать это без рисков. Для этого существует "Безопасная сделка" от Boxberry. Этот сервис объединяет услугу доставки, возможность заморозить оплату, вскрыть и проверить посылку в отделении.
Функциональный личный кабинет. В нем можно заполнить все необходимые документы для отправлений. А в отделении просто назвать оператору номер накладной и передать свой груз. Также в личном кабинете можно продлить срок хранения посылок, переадресовать отправление другому получателю и круглосуточно отслеживать трек-номер.
Boxberry сокращает расстояния между людьми, уменьшив время грузов в пути и упростив процесс отправки и получения. Доставляйте радость вместе с Boxberry!
Адреса и график работы отделений службы доставки Boxberry в Барнауле смотрите здесь.
*промокод действует до 30.06.2018 г., только на доставку посылок и писем от физических лиц.
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