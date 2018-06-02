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Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Основной фан-зоной в Барнауле будет Парк спорта имени Алексея Смертина. Там покажут на большой экране несколько матчей турнира с участием различных творческих коллективов, политиков и спортсменов.
Пока зарезервированы четыре даты, когда болельщики смогут собраться на трибуне стадиона школы Алексея Смертина и вместе посмотреть футбол, пишет "Алтайский спорт". Это дни, когда сборная России проводит матчи группового этапа (14 июня –против Саудовской Аравии, 19 июня – против Египта, 25 июня – против Уругвая), и финал 15 июля. В случае, если наша сборная выйдет из группы, фан-зона в Парке спорта будет работать и в дни последующих матчей российской команды.
Как сообщил член оргкомитета фан-зоны Артем Сингач, всего будет установлено три светодиодных экрана размером 7 на 4 метра: два из них на стадионе и один – на дополнительной площадке на территории парка. Организаторы обещают, что кроме основного канала связи, по которому будет получаться телевизионное изображение, будет предусмотрено несколько запасных. Звук трансляции можно будет отлично услышать на расстоянии 40 метров. Аренда оборудования обойдётся краевому бюджету в 200 тысяч рублей. Расчётная вместимость фан-зоны составляет пять тысяч человек: 1 тысяча – сидячие места на трибуне, 2 тысячи – стоячие места около трибуны, 2 тысячи – парковая зона.
В дни футбольных трансляций в Парке предусмотрена обширная культурная программа: выступления артистов, интерактивные площадки, конкурсы, спортивные турниры и т. д.
Для болельщиков предусмотрена автопарковка, несколько торговых точек с едой, безалкогольными напитками и символикой, будут работать биотуалеты. За 15 минут до окончания каждого матча на улицу Энтузиастов будут подаваться пять автобусов, которые после игры развезут болельщиков по пяти направлениям.
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