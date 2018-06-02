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Барнаульские депутаты одобрили повышение платы за коммуналку на 31%

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Коснется это повышение только тех горожан, кто платит за воду по нормативам, а не по счетчикам

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Уже в майских квитанциях жители Барнаула, которые платят за воду по нормативу, а не по счетчикам, увидят возросшие суммы за воду. Максимальный рост составит 28% с 1 мая и на 31% с 1 июля. Такое решение приняли депутаты Барнаульской городской Думы на заседании в пятницу, 1 июня.

Итак, рост произойдет в рамках повышения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги. С 1 мая до 28%, с 1 июля до 31%. Именно на столько может вырасти совокупная плата за горячую, холодную воду и водоотведение для тех жителей, кто не имеет в квартире водосчетчиков или имеет, но не платит по ним.

Портал Amic.ru подробно писал, почему это произошло. Все детали рекомендуем вам почитать в материале "Кого коснется увеличение платы за коммуналку в Барнауле на 31%".

Для всех остальных жителей Барнаула цены и тарифы традиционно поднимутся 1 июля 2018 года максимум на 6,5%.

Если вкратце по не "опреборенных", то произошло это из-за роста нормативов на воду с 3 мая. Теперь они стали более справедливыми. Раньше платить за воду по счетчику (то есть за реальное количество потребленной воды) было дороже, чем по нормативу (лей сколько хочешь). Теперь платить больше (максимум на 31%) будут только те граждане, кто платить по нормативу.

Решение о росте предельного индекса поддержало 29 депутатов. Это члены фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия". Трое депутатов ЛДПР и двое КПРФ проголосовали против.

Так, председатель БГД Галина Буевич заверила, что этот вопрос тщательно прорабатывался перед принятием.

"Тут важен момент социальной справедливости. Нас часто спрашивали, почему человек со счетчиком, установить который обязывает закон, должен платить больше, чем тот, у кого счетчика нет. Теперь же если установить счетчики на воду, то можно избежать роста платы в квитанции", — сказала она.

Глава фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов добавил, что чем больше людей установят счетчики, тем меньше придется всем жителям дома платить за общедомовые нужды. Разница между объемом воды, зашедшей в дом, и оплаченной, делится на всех. Только при этом платящие по счетчикам платят и за себя и за соседа без счетчика, потому что тот, как правило, платит меньше, чем реально потребил.

Перерядов напомнил, что тут именно значение еще один момент. Среди условий участия региона в федеральной программе переселение из аварийного жилья — 85% квартир должны быть с приборами учета воды.

Либерал-демократы свою позицию публично не высказали. Зато это сделал представитель КПРФ Иван Карпов.

"Мы не понимаем, как это связано с нормативами. И считаем, что это решение дает возможность (власти — прим.ред.) повысить тарифы на эту величину (на 31% — прим.ред.)", — сказал коммунист.

Его слова возмутили многих депутатов. Председатель Думы Галина Буевич призвала Карпова внимательнее разобраться в вопросе, потому что речь идет только о нормативах, что это связано напрямую, и что тарифы тут совсем не причем.

Об этом же еще раз сказала глава фракции "Справедливая Россия" Оксана Молодых.  Сначала тема поднятия предельных индексов справедливороссов встревожила. Но, как рассказала Молодых, она провела много консультаций, в том числе и с чиновниками администрации и убедилась, что никакого подвоха нет, во всяком случае сейчас.

"Но если появятся лазейки для скачка тарифа, мы разберемся и примем самые жёсткие меры. Думаю, такое возможно не раньше чем, через пару лет", — сказала Молодых.

При этом она отметила важный момент: если бы депутаты откажутся повышать предельный индекс из-за роста нормативов, оплачивать разницу между платой граждан и предельными индексами придется из регионального бюджета.

В администрации города рассчитывают, что увеличение нормативов и платы за воду простимулируют не "опреборенных" горожан установить счетчики.

Кстати, тариф с 1 июля на воду повышается (по основным поставщикам) на 4,5% по горячей воде, на 0,8% по холодной воде и на 3,2% по водоотведению. Вот уже повышение тарифа коснется всех жителей Барнаула.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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