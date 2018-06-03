Кубок Гагарина побывает в Алтайском крае с 10 по 12 июня

Фото: www.yarnews.net
Защитник "Ак Барса", воспитанник бийского хоккея Никита Лямкин, который в этом сезоне в составе казанской команды выиграл Кубок Гагарина, намерен привезти его на два дня в Алтайский край с 10 по 12 июня, сообщил вице-премьер правительства региона Андрей Щукин.
Самый главный трофей российского хоккея по своей инициативе и на свои средства привезёт в Алтайский край воспитанник бийского клуба "Лицей", а ныне защитник казанского "Ак Барса" Никита Лямкин, выигравший в нынешнем сезоне Кубок в составе своей команды.
В 6 часов утра 10 июня Кубок Гагарина прибывает в аэропорт Барнаула. В 10.30 стартует процессия от гостиницы "Русь" до "Карандин-Арены" – почётный трофей повезут на открытом автомобиле в сопровождении байкеров и машины ГБДД. На крытом ледовом стадионе состоится пресс-конференция и автограф-сессия. Кроме того, болельщики смогут сфотографироваться с Никитой Лямкиным и Кубком Гагарина, а также получить автограф хоккеиста. Затем запланирован переезд в торговый центр "Галактика".
На следующий день – 11 июня – Кубок Гагарина будет выставлен в Бийске в спортивном комплексе "Заря". А ещё днём позже почётный трофей улетит в Москву.
Никита Лямкин начинал играть в хоккей в Бийске — он занимался в детском клубе "Лицей", базой которого является ледовая площадка в квартале АБ. В школьном возрасте Никита вместе со своими родителями переехал в Новокузнецк, чтобы постигать азы хоккея в спортшколе местного клуба "Металлург" (команда "Металлург" в те годы играла в Континентальной хоккейной лиге).
Комментарии