29 декабря прошлого года на больших экранах страны появилась спортивная драма "Движение вверх", над которой работал режиссер Антон Мегердичев. Лента описывает события 1972 года и повествует о баскетбольном матче сборных СССР и США на Олимпиаде в Мюнхене, где первые одержали победу. Еще до выхода картины многие СМИ окрестили ее исторической, правдивой и "основанной на реальных событиях", но, несмотря на эти хвалебные отзывы, "Движение вверх" все-таки встретили неоднозначно: смутила она знатоков баскетбола, знакомых с этой историей, не понравилась некоторым киноведам, а также удивила родственников тех самых спортсменов, которые были ключевыми героями. Вопросов к режиссеру было много, а он, судя по интервью, сам запутался в том, что все-таки снимал: историческую ли картину или исключительно художественную.

31 мая 2018 года добрался до драмы и блогер Евгений Баженов, больше известный как BadComedian. Он часто подвергает критике отечественное современное кино, и стоит отметить, довольно заслуженно, так как свое мнение блогер строит не по принципу "нравится-не нравится", а отталкиваясь от киноведческих знаний, исторических фактов и логики.

Что не понравилось блогеру

На фильм "Движение вверх" Евгений сделал более чем двухчасовой обзор. Блогер подробно разобрал все представленное в картине – от актерской игры до исторического соответствия (напомним, что фильм преподносился как исторический). Он привел цитаты из автобиографической книги Сергея Белова, члена той самой сборной, чью историю нам показал Мегердичев. И то, что пишет игрок, кардинальным образом отличается от того, что снято в картине. Пересказывать обзор мы не будем, посмотрите видео. Мы разберем только основные моменты.

Важно, что блогер провел жирную параллель между фильмами "Движение вверх" и американской картиной 2004 года "Мираж на льду". Во втором рассказывается история триумфа хоккейной сборной США во время Олимпиады 1980 года. Евгений отмечает, что в российской картине много плагиата, только вот ее создатели не учли, что "Мираж на льду" о другой стране, о другом виде спорта и о другом тренере, отсюда взятая за основу отечественной ленты идея оказалась реализована странно и оторвано от реальности.

1. Советская сборная по баскетболу не была такой немощной, как показано в картине.

В фильме показывают то, что в победу сборной СССР не верит практически никто, американскую команду при этом называют несокрушимой. На самом же деле советские баскетболисты уже побеждали американцев.

2. Образ тренера в фильме практически никак не связан со своим прообразом — Владимиром Кандрашиным.

За образ тренера взят реальный человек Владимир Кандрашин. Но говоря о том, что в работе над фильмом съемочной группе помогали близкие спортсменам и тренеру люди, режиссер не упоминает того факта, что вдова Кондрашина и вдова игрока Александра Белова были совершенно несогласны с тем, как показали их супругов. Тренера представили "сумасшедшим профессором" — так описал его режиссер — спекулирующим валютой и играющим на чувствах спортсменов (как раз копирование тренера "Миража на льду"). По словам вдовы Кондрашина Евгении, персонаж получился просто полным антиподом реального человека.

3. Баскетболист Александр Белов не был смертельно болен.

Баскетболиста Александра Белова в "Движении вверх" обрисовали человеком, у которого во время игр происходят сердечные приступы. Судя по тому, что о нем говорят в фильме, не ясно, как он вообще попал в сборную, куда, по сути, отбирают лучших из лучших. Александра Овчинникова, его жена, пояснила, что у спортсмена действительно проявилась редкая болезнь сердца, но гораздо позже, спустя несколько лет после Олимпиады в Мюнхене, а в то время он был молодым, перспективным игроком.

Между прочем, такими же показали и других членов команды — Сергею Белову приписали крайне больные колени, а Алжана Жармухамедова представили практически слепым. Стоит ли говорить, что это не связано с реальными людьми?

Сама по себе сборная СССР была сильной и сплоченной, что авторы фильма посчитали слишком скучным, для того, чтобы отразить в фильме. Вместо этого снимают постоянные конфликты, национальные разногласия, подпольную торговлю икрой в штатах и пьянки. Был в 1977 году таможенный скандал, связанный с Александром Беловым, только это случилось спустя пять лет, после описываемых в фильме событий.

4. В команде не было антисоветчиков.

Переписали судьбу и игрока Модестаса Паулаускаса, который в течение пяти лет был капитаном сборной СССР. В картине он националист и ярый антисоветчик, которых хотел сбежать за границу. Хотя на самом деле спортсмен даже после окончания карьеры и развала Советского Союза регулярно приезжал в Россию, занимался с мальчишками, так как скучал по стране.

5. Советская сборная никогда не планировала отказаться от матча с командой США.

Несмотря на то, что советская сборная уже одерживала победу над сборной США, в фильме все почему-то сомневаются в возможности этого. И главный герой — тренер — даже собирает пресс-конференцию, где практически решается вопрос участия в матче. В жизни ничего подобного не было, никто не боялся противоположную сборную и в силах своих не сомневался. Тогда поднимался вопрос только о том, продолжать ли вообще Олимпиаду после теракта, совершенного палестинскими террористами, но это решали не на уровне страны, а в Международном олимпийском комитете (Члены террористической палестинской организации "Чёрный сентябрь" устроили теракт, жертвами которого стали 11 членов израильской олимпийской сборной — прим. ред.).

6. На олимпиаде в Мюнхене не было женского войлебола.

Кстати, девушку Александра Белова, баскетболистку Александру Овчинникову, которая позже стала его женой, в картине представляют зрителям на Олимпиаде. Объясняя это тем, что она находится в составе делегации. Только вот женский баскетбол на Олимпиаде появился в 1976 году в Монреале.

7. В СССР были линзы, хорошая медицина и нормальная баскетбольная школа.

Для разбора этого пункта нужен отдельный материал. В стране все это было, хотя создатели фильма показали, что нет. А еще, что государству жаль тратить деньги на перспективных спортсменов: по сюжету игроку Александру Белову отказывают в проведении срочной операции, хотя она очень нужна перед важным матчем, мотивируя это нехваткой денег.

Посмотрев на все это, становится как-то жутко, во всем показанном и патриотизма никакого нет, по сути. Общее впечатление получается такое, что команда была неслаженной и состояла из болезненных спекулянтов, тренер — взбалмошным и непоследовательным, а советская власть — злая и совершенно нелогичная. А вообще, смотрите кино и делайте свои выводы.