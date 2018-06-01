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На территории России, в Зауралье, можно наблюдать песчаную бурю. Данное природное явление дойдет и до сибирских регионов, пишет "Российская газета", ссылаясь на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Она отметила, что ветер в Тыве начал усиливаться уже с 29 мая. Спустя несколько дней его скорость стала составлять порядка 30 метров в секунду, там разыгралась пыльная буря.
По словам метеоролога, для Сибири подобное явление в диковинку. Пришествия бури боятся жители Красноярского края, который граничит с республикой Тыва.
Сообщается, что за последние несколько недель пыльные бури наблюдались в Узбекистане и Туркменистане, Китае и Индии. В последней стране жертвами бури стали 60 человек, а в Узбекистане она привела к нарушениям авиасообщения.
Комментарии
как в Безумном Максе?
А причем тут Тыва и Зауралье? Алтайский край тоже Зауралье?
да и пыльные бури у нас не редкость