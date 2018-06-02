04 июня при поддержке Новое Радио Барнаул и сети кинотеатров Киномир состоится специальный показ фильма "Красотка на всю голову".
Ее жизнь состояла из бесконечных диет и занятий фитнесом. "Попытка засчитана", – подумала Вселенная и скинула бедняжку с велотренажера. Ударившись головой, девушка обретает аномальную уверенность в том, что теперь она просто неотразима. Одна проблема – в глазах других людей она ни капли не изменилась. В общем, красотка на всю голову…
Новое Радио Барнаул подарила своим слушателям возможность первыми увидеть эту картину, проведя розыгрыши в эфирах программы "Личные сообщения" и в группе во ВКонтакте
В день предпоказа с 18.00 до 20.00 в кинотеатре Галактика состоится настоящий бьюти-праздник, где пройдут мастер-классы от фэшн-стилиста, мастера по прическам, профессионального визажиста. Ведущий Максим Конаков порадует всех гостей веселыми конкурсами и подарками от Новое Радио Барнаул и сладкими угощеньями от кинотеатра "Галактика".
А в 20.00 состоится закрытый показ комедии "Красотка на всю голову".
Пр. Строителей, 117,
ТРЦ Galaxy
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