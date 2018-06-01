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Десять детей, согласно последним данным, пострадали в результате пожара в ТРЦ "КомсоМОЛЛ" в Иркутске. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональный Минздрав.
По данным агентства, инцидент произошел в ходе практического занятия в "детской лаборатории" на третьем этаже торгового центра. Там загорелась спиртосодержащая жидкость, а затем она выплеснулась, и произошел пожар. Все пострадавшие получили термические ожоги, их состояние оценивается как средней и легкой степени тяжести.
Отмечается, что из здания ТЦ, расположенного по адресу: улица Верхняя набережная, дом 10, эвакуировали полторы тысячи человек, возгорание на данный момент ликвидировано.
Напомним, крупнейшим пожаром в ТЦ стало возгорание в кемеровской "Зимней вишне" 25 марта. Тогда огонь унес жизни 60 человек, включая 41 ребенка.
Комментарии
Людей жизнь ничему не учит . В детской лаборатории , в торговом центре эксперименты с огнём . Вы ещё файр- шоу туда пригласите .