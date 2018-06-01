Алтайский край познакомился с врио губернатора Виктором Томенко. Церемония представления была назначена на 12.00. Уже за полчаса до назначенного времени мест в большом зале правительства региона не было.

На представление нового губернатора аккредитовалось 25 СМИ. Это более 50 человек: корреспонденты, фотографы, операторы, режиссеры. В зале находились депутаты, чиновники, представители общественности и руководители федеральных органов исполнительной власти.

В Алтайском крае закончилась эпоха правления губернатора Карлина. Он был у власти 13 лет. Сегодня, 1 июня, экс-глава региона пожелал удачи своему преемнику Виктору Томенко. Как прошла смена власти, читайте в репортаже Amic.ru.

Неуверенные аплодисменты

Церемония началась ровно в 12.00. В зал вошли Сергей Меняйло, Александр Томенко и Александр Карлин. Присутствующие приветствовали их стоя.

Представление Томенко началось с официального текста. Сергей Меняйло представил Виктора Петровича, в зале раздались неуверенные аплодисменты. Он подчеркнул, что врио главы региона не один год работал с четырьмя губернаторами и занимал должность председателя правительства Красноярского края.

"Виктор Петрович опытный человек, грамотный специалист. Почти за два года работы с ним (в том числе и по вопросам подготовки универсиады) он показал себя достаточно компетентным управленцем, способным принимать возвещенные и обоснованные решения", — подчеркнул полпред СФО Сергей Меняйло. Также Меняйло выразил уверенность, что Томенко продолжит работу, которая ведется в Алтайском крае и внесет свой вклад.

Дальше слово взял врио главы региона. Про Томенко говорили и говорят, что это непубличный, а то и закрытый для журналистов человек. Речь Виктора Петровича была сдержанной и выверенной. Глава региона поблагодарил президента России за оказанное доверие, заявив, что это "большая честь и большая ответственность".

Интересно, что уроженец Красноярского края назвал регион "наш край". Кстати позже, на пресс-конференции, Виктор Петрович рассказал, что ему приходилось бывать на Алтае несколько раз.

"Край наш с богатейшей историей, с уникальным потенциалом. По самым разным направлениям. Серьезная, большая работа, которая проводилась в последние годы, обеспечила устойчивое позитивное развитие. Вижу своей задачей на этом посту продолжение работы на основе того фундамента, который был заложен, в том числе во многом благодаря усилиям и воле предыдущего руководителя региона Александра Карлина", — заявил Томенко.

А еще Томенко рассказал, что в первые часы после подписания президентом указа он позвонил Александру Богдановичу.

"Представился ему, он поздравил, в свою очередь, с назначением, пожелал успехов. И мы договорились сегодня быть вместе в этом зале и участвовать в моем представлении в новом качестве. Уважаемые коллеги, пользуясь этой высокой трибуной, в первом же моем выступлении хочу сказать, что в моих планах нет никаких настроений на революционные преобразования. Нет никаких других похожих резких движений и действий", — продолжил врио губернатора.

Кстати, заявления о том, что революционных кадровых решений не предвидится, звучали несколько раз. И от Виктора Петровича, и от Сергея Ивановича.

Слово Александра Карлина

Говоря о смене руководства, Сергей Меняйло произнес речь, предшествующую выступлению Александра Карлина.

"Я хочу предоставить слово Александру Богдановичу Карлину. К сожалению, жизнь так устроена. Дети рождаются, кто-то взрослеет, кто-от стареет. Я не говорю, что Александр Богданович старый. Но тем не менее жизнь — она течет. Александр Богданович, вам слово", — сказал Меняйло.

Речь Александра Карлина была также довольна сдержанной. Экс-глава региона начал с того, что вступает в новый исключительно важный период своего развития. "Президент, считаю, принимает своевременное и мудрое решение по обновлению корпуса руководителей регионов. Я хотел бы еще раз воспользоваться предоставленной мне возможностью и поблагодарить Владимира Владимировича Путина за то доверие, которое он мне оказывал дважды, назначая высшим должностным лицом Алтайского края, жителей края за то доверие, которое мне было оказано на прямых губернаторских выборах", — поблагодарил Карлин.

Также Александр Богданович поблагодарил судьбу за то, что ему выпала честь "отдавать все свои знания, способности для развития своей малой родины" и такая возможность выпадает далеко не каждому.

"Уважаемые земляки, край находится в хорошем управляемом развивающемся состоянии, но новая историческая реальность требует определенных коррективов. И думаю, что они будут выполнены в контексте тех задач, которые поставлены президентом страны в указе №204 от 7 мая этого года", — сказал Карлин.

Один раз голос экс-губернатора дрогнул, когда он в конце речи о замечательном будущем родного региона пожелал: "Всего вам самого доброго, счастья вам. Спасибо".

Хлопали Карину долго и стоя.

После Сергей Меняйло особо обратил внимание, что "Александр Богданович никуда не уходит. "

"Я сразу хочу сказать, что Александр Богданович не уходит никуда, имея такой опыт работы и знания. Применение этому опыту и знаниями будет найдено. В том числе и в оказании помощи в работе новому врио и жителям Алтайского края в том числе", — заявил Меняйло.

На пресс-конференцию к журналистам вышли только два спикера: врио главы региона Виктор Томенко и полпред в СФО Сергей Меняйло.