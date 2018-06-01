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Сергей Дугин рассказал, каким будет парк "Изумрудный" после реконструкции

, ИА "Амител"
Оставить свои предложения можно на сайте tcbc.pro/park_for_you

Фото: сайт Барнаула

Глава Барнаула Сергей Дугин заявил, что после реконструкции парк "Изумрудный" не будет иметь аналогов в городе и будет лучшим местом для отдыха. Об этом глава города Барнаула заявил в рамках прошедшего заседания рабочей группы по развитию парка, сообщает пресс-служба городской администрации. Разработчиками проекта благоустройства парка была представлена концепция его дальнейшего развития.

Как сообщила куратор проекта Анна Ломоносова–Тайшина, прежде чем приступить к разработке концепции, проектным бюро были подробно изучены архивные документы и история этой территории.

"При разработке проекта учтены границы кладбищ и захоронений, имеющихся на территории парка. Ни один из будущих объектов, которые предполагается разместить на территории, не нанесет им ущерб, кроме того, в ближайшее время на специально созданном для изучения мнения горожан сайте tcbc.pro/park_for_you можно будет ознакомиться с концепцией развития парка, оставить свои замечания и предложения", — сообщила она.

По словам куратора проекта, разработчиками были проанализированы пешеходная и транспортная доступность территории, изучены архивные документы и обобщены предложения барнаульцев за последние несколько лет.

"Мы тщательно изучили не только состояние зеленых насаждений, но и качество грунтов и почв, а также возможность использования имеющихся на территории парка строений", - сказала Анна Ломоносова–Тайшина.

В основу разработанной сотрудниками новосибирского архитектурного бюро Сергея Пергаева концепции легло название парка — "Изумрудный". Предложен слоган: "Изумрудный" – все грани отдыха".

"У нас получился проект универсального парка, в который вошли сразу несколько зон: ландшафтная, детская, познавательная, спортивная, событийная, и мемориальная", – сообщил архитектор ООО "Сфера" Денис Скавец. По его словам, такой парк пока не имеет аналогов в Барнауле.

Это касается в первую очередь использования геоботанического регионализма: на одной территории разместятся кусочки ленточного бора, степной зоны и предгорья. Проектом также предусмотрены несколько входных групп, причем главный вход в парк планируется сохранить в первозданном виде. Будут организованы дополнительные парковочные места, несколько кафе, комната матери и ребенка, террасированные геопластикой берега полюбившегося горожанам искусственного пруда. В парке предусмотрен прогулочный маршрут, велодорожки, дорожки для бега с прорезиненным покрытием, точки подключения Wi-Fi и многое другое.

Как подчеркнули разработчики, в проекте нет ни одного объекта капитального строительства, все строения будут базироваться на винтовых сваях.

По словам Дениса Юрковца, гендиректора ООО "Среда", пилотный проект – это не окончательный вариант, но он дает возможность стать парку местом проведения не только районных и городских, но и региональных мероприятий.

В ходе обсуждения предложенной разработчиками концепции глава города Сергей Дугин отметил, что сегодня спорт, активный отдых, культура становятся перспективными направлениями для инвестиций.

Ранее суд  обязал бизнесмена Павла Тулина освободить территорию барнаульского парка и вывезти оттуда все аттракционы в течение месяца. Таким образом, суд встал на сторону нового арендатора — ООО "Лидер". При этом в 2018 году парк работать не будет.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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