Фото: ok.ru
Переулок Ядринцева частично перекроют в Барнауле с субботы, 2 июня, в связи с проведением работ по строительству наружной сети канализации жилого дома №186 по улице Чернышевского.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, движение будет ограничено по переулку Ядринцева от дома №69 до дома №71/1, а по улице Чернышевского – от дома №189 до дома №193.
Перекрытие продлится до 08:00 11 июня.
В связи с этим на время проведения работ автобусы №41 будут ходить по следующей схеме: улица Партизанская – улица Челюскинцев — улица Папанинцев (до остановки "улица Папанинцев"); в обратном направлении улица Папанинцев – улица Челюскинцев (до остановки "улица Партизанская") – улица Партизанская, далее – по маршруту.
Комментарии
Называйте вещи своими именами. Неделю назад вы печатали уже объявление, что пер. Ядринцева перекроют на 10 дней с 26.05.2018г. по 04.06.2018г. И так и было сделано. А сейчас даете объявление, как-будто он только будет перекрыт со 2 июня на полторы недели. Мне кажется, он до конца лета перекрыт будет.
А какими именами? Первоначально закрывали из за асфальтирования. А сейчас канализацию делают. Не взаимосвязанные причины.
1.06.2018 17:09
- гость -
Какого асфальтирования? Там конь не валялся.
1.06.2018 17:13
ГостьЯ
А я откуда знаю? Я туда коня поваляться не подписывался приводить.
Вот пруф про ремонт асфальта
http://www.amic.ru/news/414949/