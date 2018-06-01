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Глава РФ Владимир Путин поздравил коллектив проекта "Смешарики" с 15-летием со дня запуска и назвал сюжеты мультфильма поучительными и увлекательными. Об этом пишет RT, ссылаясь на размещенное на сайте Кремля поздравление.
Президент подчеркнул, что мультфильм покорил своей искренностью и добротой не только россиян, но и зарубежных зрителей.
"Поучительные, увлекательные истории "Смешариков" интересны и малышам, и их родителям, ведь они поднимают актуальные жизненные и даже философские темы, играют важную роль в воспитании детей", — цитирует издание текст поздравления.
Кроме этого, глава государства отметил символичность того, что "Смешарики" отмечают свое 15-летие в День защиты детей.
Путин добавил, что высоко ценит "профессионализм творческого коллектива проекта" и его участие в значимых инициативах. Глава государства считает, что подобная многогранная деятельность заслуживает уважения и поддержки.
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