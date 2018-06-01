Фото: icasi.ru
Комитет ЖКХ Барнаула объявил электронный аукцион на поставку автоматического комплекса весового контроля с контрольно-пропускным пунктом, который установят на проспекте Космонавтов, 74.
Как следует из данных на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 7,6 миллиона рублей. Сами же торги пройдут 18 июня. Доставить транспортные весы нужно будет в течение двух месяцев после подписания контракта. Как говорится в документации об аукционе, комплекс должен состоять из 2 автовесов, 5 шлагбаумов и 2 информационных табло. Уточняется, что будет создано автоматическое рабочее место весовщика.
Также создадут автоматическое рабочее место весовщика с компьютером. На месте установят семь камер системы фотофиксации, четыре светодиодных светофора, три системы идентификации транспорта, автоматический моечный комплекс, также системы внутреннего и наружного освещения.
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