KERAMA MARAZZI, один из ведущих европейских производителей керамической плитки и керамического гранита, представила новую коллекцию керамической плитки, керамического гранита и мозаики "Мечты о Париже". Париж – город, возлюбленный поэтами, художниками и музыкантами, не перестаёт удивлять и открывает миру множество своих обликов. Атмосферу столичных улиц, их характер и настроение, впечатления и любопытные детали дизайнеры KERAMA MARAZZI отразили во множестве новых серий.
Новинки уже представлены в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI! А также скидки и специальные предложения! Только в фирменных магазинах KERAMA MARAZZI специальные цены на ряд серий плитки формата 15х40, 20х30, 25х40, керамический гранит формата 30х30, 40х40 и 20х50.
В акции участвуют:
Александрия 20 * 30 от 649 руб.м2
Ноттингем от 857 руб.м2
А также скидки 15% на хиты продаж керамической плитки и керамогранита!
Вирджилиано от 1181 руб.м2 (вместо 1348 руб.)
Город на воде от 1402 руб.м2 (вместо 1600 руб.)
Искья от 1303 руб.м2 (вместо 1488 руб.м2)
Дизайн-проект бесплатно!
Приходите в фирменные магазины KERAMA MARAZZI, где вам помогут сделать правильный выбор!
Список коллекций, участвующих в акции, уточняйте у продавцов магазина. Цены действительны на момент публикации. Предложение не является публичной офертой. В акции не участвуют: клей, затирка, крестики и другие штучные товары. На время акции скидки не суммируются. Акция проводится с 1 по 30 июня 2018 г.
KERAMA MARAZZI в Барнауле:
ул. Малахова, 94б
тел.: 8 (3852) 27-10-97
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Комментарии
Ассортимент, мягко говоря, своеобразный..
Космические цены, и 90% ассортимента не заслуживает внимания. В общем там делать нечего.
4.06.2018 09:52
- гость -
Дело вкуса)))) Ну и толщина кошелька тоже имеет значение.