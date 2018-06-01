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Возгорание в иркутском ТРЦ "КомсоМОЛЛ", в результате которого пострадали дети, произошло в игровой комнате, сообщает RT со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
"В 15:10 по местному времени поступило сообщение о возгорании в одной из детских развлекательных комнат этого торгового центра. По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что при проведении эксперимента в комнате произошло воспламенение газовоздушной смеси, в результате чего восемь детей в возрасте от 6 до 11 лет получили ожоги первой и второй степеней тяжести", — отметили в экстренном ведомстве.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Также было принято решение об эвакуации людей из ТЦ.
Отмечается, что сейчас торговый центр работает в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось о десяти пострадавших детях.
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