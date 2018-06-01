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Тела двух детей нашли после тушения пожара в жилом доме в Иркутске. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
Уточняется, что пожар произошел днем в пятницу, 1 июня в одноэтажном жилом доме по улице Дальневосточной города Иркутска. Взрослых во время пожара в доме не было.
Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам. Сотрудники СК работают на месте ЧП. Они устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины пожара.
Отметим, что ранее в Иркутске загорелся ТРЦ. Пожар произошел во время практического занятия в "детской лаборатории" на третьем этаже. В результате инцидента десять детей получили термические ожоги.
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