Фото: "Алтай-молодой"
Компания "МегаФон" покажет юбилейный десятый международный управленческий форум "АТР" в Алтайском крае в прямом эфире и режиме 360 градусов. Форум стартует 5 июня, но трансляции начнутся на день раньше
Уже сейчас на месте проведения форума – поселке Новотырышкино – разворачивается мобильная базовая станция "МегаФона", которая обеспечит собравшихся не только надежной мобильной связью, но и скоростным интернетом 3G и 4G. Гостями и участниками мероприятия стали молодые люди, представляющие 60 регионов России и 31 страну ближнего и дальнего зарубежья.
Целую неделю готовить прямые эфиры с форума будут барнаульские блогеры и просто интересные собеседники. В их числе автор телевизионных проектов Соня Сапрыкина, Посол доброй воли туризма Евразии и певица Яна Филиппова, участник "Битвы хоров" на телеканале "Россия" и проекта "Песни" на ТНТ Александр Волокитин, а также перспективная модель и талантливая мастер церемоний Елена Соколова.
"Это будут отнюдь не обычные репортажи с места событий. Включения, которые будут готовить наши друзья, будут более свободными как по форме, так и по содержанию. Каждый из видеоблогеров будет искать практическую пользу для участника АТР-2018 – будь он предпринимателем, менеджером или творческим человеком", – отметил директор Алтайского "МегаФона" Валерий Казаченко.
Наравне с традиционными камерами для организации прямых включений будет использоваться специальное оборудование, позволяющее делать панорамное видео в формате 360 градусов – так каждый зритель сможет познакомится с бытом и инфраструктурой форума.
Благодаря скоростному интернету "МегаФона" с раннего утра и до глубокой ночи видеосюжеты и короткие истории будут появляться в специальной рубрике дневника АТР, а также официальной группе форума" ВКонтакте". Трансляции начнутся уже 4 июня.
Х Международный молодёжный управленческий форум "Алтай. Точки Роста" пройдёт с 3 по 9 июня на территории туристско-рекреационного комплекса "Сибирское подворье". На форуме соберутся более 1500 представителей трёх десятков стран. Они пройдут обучение на 26 образовательных площадках направлений "Ты – предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество". Ведущая тема форума – добровольчество.
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