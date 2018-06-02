Четверг назвали самым популярным днем для родов в Алтайском крае

Чаще всего дети в Алтайском крае в 2018 году появлялись на свет в четверг. Такую любопытную статистику в День защиты детей представили в региональном отделении Фонда социального страхования РФ на основании данных по родовым сертификатам.
В ФСС посчитали, что с 1 января по 1 мая 2018 года в роддомах Алтайского края на свет появилось 7587 младенцев: 3935 мальчиков и 3652 девочки. В 102 семьях родились двойни, в двух — тройни.66% женщин, которые ушли в декрет в 2018 году стали мамами не в первый раз.
Семь малышей пришли в этим мир с весом более 5 кг, 14 деток — с весом менее 1 кг. Средний вес малышей составил 3,32 кг. Средний рост — 51,97 см.
А самым популярным днем для появления на свет для алтайских малышей стал четверг. В этот день на свет появилось около 1270 детей из 7587 рожденных в 2018 году. При этом в России самый частый день для родов — среда.
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