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Свыше 200 тысяч машин пересекли Крымский мост с момента его открытия. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Упрдор "Тамань", в оперативном управлении которого находится сооружение.
За 16 суток с момента открытия движения по мосту проехало свыше 212,7 тысячи машин в обе стороны, включая около 1,6 тысячи автобусов. Интенсивность потока в сторону Крыма превысила 111 тысяч машин, в сторону Тамани — около 102 тысяч.
С понедельника по четверг по мосту проезжало в среднем порядка 8-9 тысяч машин, по пятницам — около 11-12 тысяч, по субботам - 15-16 тысяч, а в воскресные — до 21-22 тысяч в обе стороны. Также в пресс-службе сообщили о росте количества автобусов: в первые дни по мосту проезжало до 90 автобусов, а затем на 30-40 больше.
Основными нарушениями ПДД на мосту являются превышение скорости и остановки. При этом количество нарушений со второй недели работы начало сокращаться. На данный момент на мосту произошла только одна авария: днем через километр после въезда на мост со стороны Тамани легковушка столкнулась с автобусом. Пострадавших в результате ДТП нет.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на таманском берегу дежурят семь комплексных дорожных машин, четыре машины дорожного мастера и четыре эвакуатора. По берегам пролива и на мостовом переходе дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.
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