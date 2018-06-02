Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жаркая и ветреная погода ждет жителей Алтайского края в субботу, 2 июня, сообщает региональный Гидрометцентр.
Осадков в этот день не будет. Температуры в крае составят +27...+32 градуса. Ветер будет южный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.
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В Барнауле воздух прогреется до +28...+30 градусов. Ветер южный, 7-12 метров в секунду, порывы до 17 метров.
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